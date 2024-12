Dertig vrijwilligers met emmer en poetsdoekje in de slag in kerk na brand

Ongeveer dertig vrijwilligers togen zaterdagochtend naar de Sacramentskerk in Breda om daar met een emmer en doekje de roetschade weg te poetsen. Na drie uurtjes poetsen waren de ergste sporen van de brand die vrijdag uitbrak verdwenen. Een opluchting voor bestuurslid Adriaan Weterings. "Er stonden dit weekend verschillende concerten gepland. Die kunnen allemaal doorgaan."

Malini Witlox & Floortje Steigenga Geschreven door

Wie de dader is? Weterings heeft geen idee. "De politie heeft wel onderzoek gedaan. Het pand wordt al jaren niet meer gebruikt als kerk. Het is een activiteitenlocatie. Maar je hoort tegenwoordig iedere dag wel iets in het nieuws over branden en explosies."

"De grote muurschildering aan de voorkant was niet te zien."

De schade is een dag later goed zichtbaar. De deur is compleet verwoest. Het glas in lood is flink beschadigd en ook de kozijnen zijn aangetast. "Die worden volgend jaar vervangen", zegt Weterings. Hij werd vrijdag gebeld over de brand. "Toen ik hier aankwam stond de hele kerk vol rook. Ik stond achterin het gebouw en de grote muurschildering aan de voorkant was niet te zien." Een speciaal bedrijf zoog 's nachts met twee machines alle rook uit het pand en ververste de lucht. Een dag later hangt er nog slechts een lichte rookgeur. De vloer, de stoelen en de muziekinstrumenten zijn allemaal gepoetst. Weterings is blij dat alle optredens dit weekend door kunnen gaan.

"Iedereen had poetsmiddel, een emmer en een doekje mee en verspreidde zich over de kerk."