Vuurspuwer Jessica verrast circusbezoekers met spectaculaire act

Gekleed in haar gewone kloffie zou je het niet zeggen, maar een alledaagse baan heeft Jessica de Bont zeker niet. Ze is vuurartiest en werkt met zwaarden. Bezoekers van wintercircus Palasso in Den Bosch krijgen deze dagen een voorproefje van haar kunnen als vuurspuwer bij de inloop van het circus.

Haar gereedschappen zijn een fakkel en een fles olie. "Ik ben verliefd op het vuur. Je moet je echt concentreren, want het blijft gevaarlijk", zegt de in Boxtel wonende Jessica over haar optreden. Met de brandende fakkel in haar hand zwaait ze haar arm in het rond rond: het geeft een spectaculair beeld. Jessica staat al sinds haar zesde op het toneel, maar ging uiteindelijk bedrijfsmanagement studeren. Daar werd ze echter niet blij van. Ze wilde wat anders. En omdat er geen vaste opleiding bestaat om vuurartiest te worden, koos ze voor een andere oplossing. Ze zocht een goede vuurartiest en vroeg of die haar het vak wilde leren: "En als je uitgeleerd bent, zoek je weer een andere vuurartiest. Iedereen heeft een eigen aanpak en manier om te werken." Ze werkt met fakkels, maar ook met brandende zwaarden. Het leven als artiest bevalt haar uitstekend. Ze deed dit jaar onder meer gevechtsshows bij Castlefest in de Keukenhof. "Hier word ik blij van. Ik had het karakter van Sneeuwwitje, die veranderde halverwege de show van karakter en ging met zwaarden vechten", vertelt ze over de rol die ze toen had.

"Volgend jaar wil ik met een brandende kettingzaag aan de slag."

Vuurspuwen is een vak apart. "Alle olie die je eruit spuugt gaat ook naar beneden, in je slokdarm, dus als je de verkeerde techniek gebruikt, is het slecht voor je gezondheid. Je moet dus veel oefenen op de goede techniek." Ze heeft ook regelmatig iets verbrand. "Zo hadden we bij een show een brandend schild. Een dag van tevoren wilde ik dat uitproberen. Door de wind ging het mis; mijn wenkbrauw was verschroeid." Het schrikt haar niet af: "Wij vuurartiesten zijn doeners, we willen nieuwe dingen proberen. Zo wil ik volgend jaar met een brandende kettingzaag aan de slag."

Vuurspuwer Jessica heet de mensen welkom bij het circus (foto: Omroep Brabant).