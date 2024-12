Wie schuift aan bij Jessica, ze nodigt eenzame mensen uit voor Kerstmis

Wie wil er bij Jessica in Moergestel komen eten op tweede kerstdag? Op een briefje in de supermarkt in Oisterwijk liet ze deze vraag achter, met haar telefoonnummer erbij. Maar tot dusver heeft er niemand gereageerd. “Ik denk dat mensen het toch niet zo goed durven, dat ze denken dat er een eng iemand achter zit”, vertelt ze.

‘Heb je geen gezelschap op 2e kerstdag, maar zou je wel graag met anderen willen zijn? Gezellig samen eten en kletsen? Ik kook en jij sluit aan! Locatie: Moergestel. Tijd: vanaf een uur of vijf’, zo valt er te lezen op een kaartje op het prikbord bij de supermarkt in Oisterwijk. Ook haar contactgegevens staan erop maar haar oproep heeft nog geen resultaat. De kaartjes hangen er sinds donderdag. Jessica (58) is zelf doorgaans niet alleen en ervaart geen eenzaamheid. “Ik wilde zoiets al heel lang doen. Deze tweede kerstdag is mijn echtgenoot aan ’t werk dus ik dacht: nu is het een goed moment.”

Het oproepje van Jessica in de supermarkt (foto: Karin Kamp).