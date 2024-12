112-nieuws: auto crasht tegen boom • hardrijder is rijbewijs kwijt

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.18 Hardrijder is rijbewijs kwijt Agenten van de politie Markdal hebben een automobilist aangehouden die met een snelheid van 180 kilometer per uur over de snelweg reed. Hij moest zijn rijbewijs meteen inleveren. De verkeersofficier bepaalt hoe lang de man zijn rijbewijs kwijt is. Foto: Instagram politie Markdal

10.11 Ongeluk op afrit A2 Op de A2 van Eindhoven richting Den Bosch is de afrit Sint-Michielsgestel afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Veghel krijgt het advies te keren bij de afrit Veghel (21).

09.00 Aanrijding op het spoor Na een aanrijding rijden er geen treinen tussen de stations Gilze-Rijen en Tilburg Universiteit. De NS hoopt dat de treinen op dit traject rond het middaguur weer volgens schema zullen rijden. Over de inzet van bussen is vooralsnog niets bekendgemaakt.

08.57 Auto crasht tegen boom Een auto crashte vanochtend tegen een boom naast de Peelweg in het dorp Zeeland. De auto slipte tijdens een plotselinge hagelbui. In de auto zaten drie mensen. Die zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Twee van hen werden door de politie naar huis gebracht. Een berger werd ingeschakeld om de auto te takelen. Het ongeluk gebeurde op de Peelweg in Zeeland (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). De auto slipte tijdens een plotselinge hagelbui (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).

08.34 Ferrari gestopt in Eindhoven De bestuurder van een bloedsnelle Ferrari werd gisteravond gestopt door agenten in het centrum van Eindhoven. De codes op de kentekenplaten kwamen niet overeen met het kentekenregister. Verder bleek dat de uitlaat van de auto teveel herrie maakte: 122 decibel, veertien meer dan het maximum. De bestuurder (26) kreeg een bekeuring van 480 euro. Hij moet alle dingen die niet goed waren aan de Ferrari laten herstellen. Tot die tijd mag de Ferrari niet op de openbare weg rijden.

05.16 Mishandeling in Reusel Vanwege een mishandeling in Reusel zijn afgelopen nacht twee mensen aangehouden. Agenten hebben een getuigenverklaring opgenomen en er is aangifte gedaan. Details over de mishandeling zijn niet bekendgemaakt. Foto: Instagram jeugdagenten Best-Oirschot

00.42 Man uit horecagebied gezet Handhavers hebben gisteravond iemand uit het horecagebied in Den Bosch gezet. De handhavers laten op Instagram weten dat de man 'wanordelijkheden' veroorzaakte nadat hij zijn telefoon was kwijtgeraakt in een horecazaak. De man weigerde te luisteren naar de handhavers, daarom begeleidden ze hem uit het horecagebied. Foto: Instagram handhaving Den Bosch