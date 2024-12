112-nieuws: grote tak verspert weg • fatbiker gewond bij botsing

13.39

De brandweer is vanmiddag opgeroepen voor de melding van een vreemde lucht in een flat aan de Professor Regoutstraat in Oss. De brandweer heeft metingen gedaan en zag daarop een concentratie koolmonoxide. Al snel bleek dat in een van de garages in de kelder een scooter met een draaiende motor stond. Volgens de brandweer was de eigenaar deze scooter vergeten uit te zetten. Het gebouw is geventileerd door de brandweer.