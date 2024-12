112-nieuws: mishandeling in Reusel • man uit horecagebied gezet

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.16 Mishandeling in Reusel Vanwege een mishandeling in Reusel zijn afgelopen nacht twee mensen aangehouden. Agenten hebben een getuigenverklaring opgenomen en er is aangifte gedaan. Details over de mishandeling zijn niet bekendgemaakt. Foto: Instagram jeugdagenten Best-Oirschot

00.42 Man uit horecagebied gezet Handhavers hebben gisteravond iemand uit het horecagebied in Den Bosch gezet. De handhavers laten op Instagram weten dat de man 'wanordelijkheden' veroorzaakte nadat hij zijn telefoon was kwijtgeraakt in een horecazaak. De man weigerde te luisteren naar de handhavers, daarom begeleidden ze hem uit het horecagebied. Foto: Instagram handhaving Den Bosch