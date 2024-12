112-nieuws: vuurwerk bij stadion ontmanteld • vergeefse zoektocht in kanaal

17.15

Aan de Heuvelbrink in Breda is vanmiddag rond halfvijf een deelscooter in brand gevlogen. Het voertuig is geheel uitgebrand. De scooter stond geparkeerd op een voetpad bij een hondenuitlaatplaats. Hoe de scooter in brand is gevlogen, is onduidelijk. Politie en handhaving hebben onderzoek gedaan.