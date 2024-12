Onderscheiding en complimenten voor Arjo Kraak: 'Ik word er emotioneel van'

Tijdens de laatste uitzending van de talkshow KRAAK van Omroep Brabant heeft journalist en presentator Arjo Kraak uit handen van commissaris van de Koning Ina Adema de provinciale 'Hertog Jan' ontvangen. Hij kreeg deze bijzondere onderscheiding vanwege zijn langjarige en indrukwekkende journalistieke staat van dienst én omdat hij een gezicht heeft gegeven aan veel Brabanders in onze provincie.

De provinciale 'Hertog Jan' wordt sinds 1988 uitgereikt aan Brabanders die zich gedurende langere tijd ‘bijzonder hebben ingezet op een bepaald maatschappelijk terrein’. Het beeld wat erbij hoort is een ontwerp van de Brabantse kunstenares: Willy van der Putt.

Commissaris van de Koning Ina Adema prees Kraak om zijn journalistieke scherpte en vakmanschap. “Arjo is oprecht geïnteresseerd en onderzoekend. Hij voert gesprekken met respect en ruimte voor zijn gasten zonder zijn kritische blik te verliezen”, aldus de commissaris. Zij stelt verder dat Arjo tienduizenden Brabanders een gezicht heeft gegeven en daarmee een bijdrage heeft geleverd aan de culturele identiteit van de provincie.

Laatste van bijna 350 uitzendingen

Arjo Kraak is al circa veertig jaar journalistiek actief. Hij was onder meer radioverslaggever en programmaleider van de inmiddels opgedoekte radiostudio in Den Bosch. Ook presenteerde hij diverse radio- en televisie-uitzendingen en talkshows, waaronder ‘Het Dakterras’, ‘Het Middagcafé’ en ‘Alles mag op zaterdag.’ Zondag presenteerde hij de laatste van bijna 350 uitzendingen van de talkshow KRAAK.

Er zijn bijna duizend gasten aangeschoven bij Arjo in die 350 uitzendingen van de talkshow die hij heeft gemaakt. Van bekende tot minder bekende mensen. Allemaal kwamen ze met een mooi, bijzonder of leuk verhaal langs om daarover in gesprek te gaan met de presentator.

Emotioneel moment

En dat wordt gewaardeerd. Tijdens de laatste uitzending vertelde vaste kijker Tineke waarom ze Arjo als presentator zo waardeert. Een emotionele lofzang waar Arjo zelf een traantje weg moest pinken.

Arjo pinkt een traantje weg bij de woorden van vaste kijker Tineke: