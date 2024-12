Willem (18) aan beide ogen blind na vuurwerkongeluk

Een harde klap en toen even helemaal niks. Willem van Ansem (18) verloor twee jaar geleden zijn zicht toen hij een kapotte vuurpijl wilde afsteken tijdens de jaarwisseling in Bakel. "Ik zie nu alleen licht en donker. En bij heel goed licht zie ik een schimmetje. Maar dat zijn dingen die voor mij heel groot zijn.”

Het is nieuwjaarsnacht 2022. Samen met zijn vrienden is Willem buiten vuurwerk aan het afsteken. “Ik had nog een pijl over, daar was de stok van afgebroken”, vertelt hij.

“Ik weet nog dat ik mijn hoofd in een bak water had."

“Ik had een sigaretje in mijn mond. Daar hield ik die pijl bij om hem aan te steken. Toen knalde de pijl meteen uit elkaar.” Van dat moment heeft Willem weinig herinneringen. “Ik weet nog dat ik mijn hoofd in een bak water had. En dat ik bij niemand anders wilde zijn dan bij mijn vriendin.” In zijn ziekenhuisbed realiseerde Willem zich dat hij een knop moest omzetten. “Dat het effe niet anders is. Het is jammer. Maar gauw genoeg wist ik dat ik door moest.” Er kwamen veel vrienden en familieleden langs in het ziekenhuis. “Ik was gewoon zoals altijd grappen aan het maken en iedereen die heftig stond te kijken, maakte ik aan het lachen.”

"Knap dat Willem zo nuchter blijft."

Willem merkte in die periode dat niet iedereen zo nuchter kon omgaan met de gevolgen van zijn ongeluk. “Ik heb het zelf beter geaccepteerd dan de rest. Dat merk ik aan de reacties die ik krijg.” Een van zijn beste vrienden, Sten Steegs, vindt het heel knap dat Willem zo nuchter blijft. "Ik denk dat ik dat zelf niet zou kunnen." Nu kan Willem onderscheid maken tussen licht en donker, maar na zijn operatie in het Oogziekenhuis Rotterdam was zijn zicht helemaal weg. “In Rotterdam hebben ze gezegd dat het nog wel even kan duren. Dat dit herstel tijd nodig heeft. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk."

"Als ik nu zeg dat ik dom ben geweest, is het niet dat ik ineens weer ga zien."

Een jaar na Willems ongeval vierde hij samen met zijn vrienden opnieuw oud en nieuw. Dit keer in de kroeg. "Dat was wel een beetje raar. Om twaalf uur dachten we allemaal terug aan dat moment," vertelt Sten. "Iedereen keek naar Willem." Vuurwerk afsteken doet de vriendengroep niet meer. "Wij hebben het van dichtbij meegemaakt en weten wat de consequenties zijn." Hoe Willem zelf terugkijkt op het ongeluk? "Stom. Jammer dat het zo is gebeurd. Ik kan heel vaak terug gaan denken, maar dat verandert niets. Als ik nu zeg dat ik dom ben geweest, is het niet dat ik ineens weer ga zien", zucht hij. "Ik denk dat ik het vuurwerk, net zoals mijn vrienden, gewoon laat liggen. Ik hou 't bij een biertje. Da's ook veel lekkerder."

"Wees dan ook stoer en doe een vuurwerkbril op."

Willem waarschuwt zijn leeftijdsgenoten in een campagnevideo van Koninklijke Visio. “Ik wil voorkomen dat dit bij anderen gebeurt. Let op met drinken van tevoren. Zet altijd een vuurwerkbril op. Dat ziet er misschien een beetje raar uit, maar wees dan ook stoer genoeg om die op te doen. En let ook goed op of mensen te dichtbij staan." Zijn moeder Anke zou andere jongeren het liefst laten zien wat vuurwerk met haar zoon heeft gedaan. "Kom maar een keer kijken, een dagje meelopen. Dan weet je hoe het is. Je bent alleen maar daar mee bezig." DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Zorgen onder oogartsen om jaarwisseling: 'We zijn terug bij af'