PSV kan alleen van zichzelf verliezen: 'Als je dit ziet, denk ik dat ook'

PSV liet zondagmiddag in de laatste wedstrijd van 2024 maar weer eens zien waarom de regerend landskampioen al een heel jaar bovenaan staat. Feyenoord, een van de grootste concurrenten om de landstitel, werd met een 3-0 nederlaag naar huis gestuurd. PSV maakte vooral in de eerste helft indruk. "De data lieten getallen zien die we normaal gesproken over een hele wedstrijd halen."

Het werd PSV de laatste weken nog wel eens verweten dat het slecht aan wedstrijden was begonnen. Maar daar was zondagmiddag helemaal geen sprake van. PSV speelde misschien wel de beste eerste helft van het seizoen, zag ook trainer Peter Bosz. "Wat die jongens in de eerste helft laten zien. Zo'n hoog niveau en zo'n hoge intensiteit. De data lieten getallen zien die we normaal gesproken over een hele wedstrijd halen. Dat was niet normaal. We hebben Feyenoord vanaf het begin bij de strot gegrepen en niet meer losgelaten." De vraag die dan logischerwijs gesteld wordt is waarom PSV dit nu wel weer kan opbrengen en een week geleden in Heerenveen niet. "Dat heeft met onze instelling te maken. Vandaag was er de absolute wil om te winnen. Die ontbrak vorige week. Ik geloof niet zo in onderschatting. Maar ik denk dat het onbewust wel aan de tegenstander ligt. En dat mag niet", was de trainer toch ook nog kritisch op zijn ploeg. PSV sluit 2024 passend af. Halverwege het seizoen staat de ploeg 'gewoon' weer zes punten voor op de nummer twee (Ajax) en heeft Feyenoord zelfs een achterstand van tien punten. "Maar wat wij in de eerste seizoenshelft kunnen, kan een andere ploeg ook", bleef Bosz nog voorzichtig.

"In de wedstrijden die we hebben verloren lag het vooral aan onszelf."