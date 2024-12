112-nieuws: harde botsing tussen auto's • inbraakpoging bij ziekenhuis

01.05

Een bestelauto crashte gisteravond laat op het Hurkske in Erp. Het ging mis in een flauwe bocht. De bestuurder (51) reed met de auto een lantaarnpaal uit de grond, de auto raakte vervolgens een boom, schoot door een hek en eindigde ondersteboven in een weiland. De bestuurder had een alcoholpromillage van bijna 1,38 en is aangehouden. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.