Groep winkeldieven trekt rovend land door en steelt voor duizenden euro’s

Er is een groep winkeldieven actief die door het hele land voor duizenden euro’s aan spullen steelt. Dat gebeurt voornamelijk bij filialen van drogisterij Kruidvat. In Bureau Brabant heeft de politie maandag herkenbare beelden van de dieven naar buiten gebracht.

Daarop is te zien dat de daders eind november nog toesloegen bij een winkel in Sint Willebrord. Het gaat om een vrouw en twee mannen, waarvan je in eerste instantie niet zou denken dat ze bij elkaar horen.

De dieven lopen afzonderlijk van elkaar door de winkel met een mandje in hun hand en verzamelen allerhande kostbare producten. Eerst stoppen ze alles in toilettassen, die even worden weggezet. Later stoppen ze alles in een rugzak. Ze komen ook nog een tweede keer terug. Zo weet de groep zonder te betalen veel spullen te stelen.

Zicht afgedekt met tentje uit de winkel

Ook in het Gelderse Twello en in Deventer is op camerabeelden te zien dat de dieven vernuftig te werk gaan. Een van de mannen gebruikt daar een tentje uit de winkel om het zicht af te dekken. Daardoor is op de camera niet goed te zien dat hij de spullen in de rugzak stopt.

Als de man even later de winkel uit loopt en het alarm afgaat, is hij al verdwenen voordat het personeel kan controleren wat er aan de hand is. In Deventer wordt zo voor drieduizend euro aan spullen gestolen.

De politie vermoedt dat de dieven als groep en in verschillende samenstellingen al stelend door het land trekken. Mensen die de dieven herkennen worden opgeroepen om zich te melden.