Bombardementen op Meeuwen en omgeving, Polen vallen eilandje aan

Tachtig jaar kwam geleden kwam de oorlog terug in Brabant. Na de bevrijdingsperiode, bulderden de kanonnen weer en ratelden de machinegeweren. Bij Kapelsche Veer openden Britse en Poolse militairen in de vroege uren van oudejaarsdag de aanval op Duitse posities. Er ontstond een strijd die een maand zou duren en veel slachtoffers zou gaan eisen, ook onder inwoners van het Land van Heusden en Altena.

Omdat in de Ardennen de Duitsers waren doorgebroken, dachten de geallieerden dat de vijand ook hier wat van plan was. Dat klopt. De geallieerden sloegen groot alarm.

Bruggenhoofd Met kerstmis 1944 stak een klein groepje Duitsers vanuit bezet gebied ineens de rivier over. Ze groeven zich in. Ze hadden daarmee een piepklein bruggenhoofd, een vooruitgeschoven post naar de overkant. Intussen stroomde het achtergelegen Land van Heusden en Altena vol met duizenden Duitse soldaten.

“Het was eigenlijk een groot drama. En volstrekt nutteloos”, zegt militair historicus Jack Didden. Het eiland tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje was onbelangrijk niemandsland.

De Duitsers zaten tijdens de kerstdagen niet stil. Meeuwen, Eethen en Drongelen werden ontruimd. Bruggen, rubberen boten en kano’s werden aangevoerd bij Genderen en Dussen, richting de oevers van de Bergsche Maas.

'X-tag'

Op dat moment stonden minimaal vijftienduizend Duitsers klaar voor een aanval. Dat becijferde Jack Didden. Hij promoveerde op de Duitse tegenaanvallen van eind 1944.

De Duitsers spraken van ‘X-tag’. Die moest op zijn vroegst op 30 december beginnen. Wat de geallieerden niet wisten is dat de Duitsers tegen logistieke problemen aanliepen: te weinig boten en vrachtwagens maar wel fietsen. “Het was geen geklungel maar de mogelijkheden waren voorbij. Alles was ingezet in de Ardennen,” zegt Johan van Doorn, militair historicus.

Parachutisten

Bovendien lukte het ook niet om genoeg parachutisten te krijgen voor de geplande Duitse luchtlandingen in Tilburg. “Als dat gelukt was dan had het even geduurd voordat de geallieerden alles onder controle hadden gekregen,” zegt Van Doorn. “Het eigenlijke succes was de totale chaos waar Brabant in gestort werd. Geruchten van parachutisten zorgden voor honderd procent verwarring.”

Een keerpunt is 27 december. Dan moet een van de drie Duitse divisies in het Land van Heusden en Altena richting het oostfront. De geallieerden hebben dat dan nog niet in de gaten. Die spreken intussen van ‘The Altena Threat’.