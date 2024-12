Judoka Roy Meyer wint eerste professionele bokswedstrijd: 'Was fantastisch'

130 kilo pure kracht uit Breda stond zondagavond in de ring tijdens een van de wedstrijden van het jaarlijkse evenement Boxing Influencers. De 33-jarige Roy Meyer, tot nu toe bekend als topjudoka, maakte zijn debuut in een professionele bokswedstrijd. "Het was fantastisch", laat Meyer maandag weten aan Omroep Brabant.

Anouk Lambregts Geschreven door

"Het was een hele mooie, vette, spectaculaire ervaring, die zeker in mijn top 3 van sportervaringen komt te staan", vervolgt Meyer. Als judoka deed hij in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ook won hij in die sport meerdere medailles op Europese- en wereldkampioenschappen. "Als judoka ben je in een toernooi één van de vijfhonderd. Met het boksen gisteren draaide alles even om mij. Showman Roy Meyer kwam helemaal naar boven, dat was echt genieten." LEES OOK: Eind november spraken wij Roy over zijn voorbereiding Meyer nam het in de boksring op tegen Nick Nack Pattiwhack, die in het gevecht tot drie keer toe naar de grond werd gewerkt. Dat vond de scheidsrechter voldoende voor de winst. "Ik heb geen moment gedacht dat ik niet zou winnen", vertelt Meyer. "Ik had absoluut veel zelfvertrouwen in de ring."

"Ik zei voor de grap tegen de organisatie dat ik tóch wilde meedoen."

Het lastigste aan de hele reis vond Meyer de voorbereiding. Slechts zeven weken voor het evenement van zondagavond werd duidelijk dat hij een van de deelnemers zou zijn. "Ik was al gevraagd, maar ik had nee gezegd. Maar op de persconferentie, met de camera's en de aandacht vond ik het allemaal wel echt heel gaaf. Toen heb ik voor de grap tegen de organisatie gezegd dat ik toch wel wilde meedoen. De dag erna stond ik in de boksschool."

Nick Nack Pattiwhack en Roy Meyer tijdens de staredown in aanloop naar Boxing Influencers (foto: ANP / Sander Koning).

"Ik heb in zeven weken leren boksen. Ik ben wel fit, door het judo natuurlijk, maar ik moest een hele nieuwe sport leren." Meyer vertelt hoe hij zestien uur per week trainde, hij benaderde de de wedstrijd als de Olympische Spelen. "Ik sliep met pijnstillers, want ik had gekneusde kaken, blauwe plekken en bloedneuzen. Ik heb me echt vol ingezet." Of Meyer nu een volledige carrièreswitch maakt van judo naar boksen is nog onduidelijk. "Ik laat de wedstrijd van gisteren eerst even bezinken en ga er dan over nadenken. Ook met mijn vrouw; is dit wel iets voor mij? Ik vond het echt geweldig, maar ik vind dat ook van judo." "Als het mogelijk zou zijn, zou ik ontzettend graag opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen als judoka. Of dat kan moeten gesprekken begin komend jaar uitwijzen. En ik moet wel écht kiezen, ik kan niet én judo doen én boksen. Begin volgend jaar heb ik daarover de knoop doorgehakt."

"Vanavond sta ik weer in de boksschool."