Stel vecht al 8 jaar tegen bedrijventerrein: ‘Zit elke dag in mijn hoofd'

Al acht jaar leven Marjolein de Graaff en haar man Stan Maessen met de dreiging dat er een groot bedrijventerrein - Wijkevoort - in hun buurt komt. En al acht jaar strijden ze hier tegen. Maessen: “Soms rijd ik ergens en zie ik een bedrijventerrein tegen boerderijen aan liggen. Dan denk ik: dat kan hier toch niet de bedoeling zijn?”

De jarenlange strijd laat bij De Graaff zijn sporen na. “Na zo’n raadsvergadering sliep ik niet. Het bleef maar malen in mijn hoofd", legt ze uit. "Het zit elke dag in mijn hoofd. Er hoeft maar iets in het nieuws te komen over stikstof en ik ben er weer mee bezig. Een berichtje over krapte op de arbeidsmarkt? Of over arbeidsmigratie? Ik link het meteen aan Wijkevoort.”

Maessen: “Er zijn momenten geweest dat het me tot hier kwam. Dat ik ontzettend kwaad was en dacht: jullie belazeren de boel aan álle kanten. Ik ben links, hè. Maar mijn vertrouwen in de overheid was een paar jaar geleden zo verschrompeld, dat uit de stemwijzer Baudet kwam.”

In 2015 kochten De Graaff en Maessen hun boerderij in het buitengebied aan de zuidwestkant van Tilburg. Er waren al sinds 1998 plannen voor een bedrijventerrein in hun buurt. “Maar dat wisten we niet”, zegt Maessen. De Graaff: “Het gebeurde onder de radar. We kregen in 2017 een bewonersbrief.” Maessen: “Toen dachten we: ‘huh?!’ Daar heeft niemand ons ook maar iets over verteld.”

De Graaff: “Sterker nog, toen we dit huis kochten, zijn we bij de gemeente geweest en hebben we gevraagd wat de plannen voor deze omgeving zijn. Toen is er niks gezegd over Wijkevoort.”

De buurt kwam meteen in verzet en diende massaal bezwaar in, ook Maessen en De Graaff. Ze organiseerden zich, lieten op bewonersavonden en raadsvergaderingen van zich horen, schreven brieven naar de gemeente. Maar het mocht allemaal niet baten. In 2021 gaf de Tilburgse gemeenteraad groen licht voor de aanleg van het bedrijventerrein.

Buurtbewoners stapten naar de Raad van State. Die had volgens De Graaff binnen een half jaar uitspraak moeten doen. Maar het dossier ligt er nog steeds. “Onderop de stapel”, schat ze: “Woningbouw en stikstof krijgen voorrang”. En dus is er na acht jaar nog altijd onzekerheid.