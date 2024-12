Bewoner ziet inbrekers op bewakingscamera’s en jaagt ze schreeuwend weg

Drie inbrekers die geprobeerd hebben om bij een huis aan de Slenk in Gemert in te breken, zijn van een koude kermis thuisgekomen. Terwijl ze op het punt stonden om de woning in te gaan, ontdekte de bewoner de mannen op een bewakingscamera met geluid. De man schreeuwde door de microfoon dat hij de politie had gebeld en wist ze zo weg te jagen.

Dat gebeurde al op 9 november, maar de politie deelde maandagavond beelden van de daders in Bureau Brabant. Op de beelden is te zien dat de mannen – alle drie met capuchons op - een voor een via de achterkant van het huis komen aanlopen. De laatste man loopt wat voorzichter en kijkt twijfelachtig om zich heen. Daarna is te zien dat de mannen in de achtertuin staan en lijken te bedenken hoe ze binnen kunnen komen. Paniek

Een van de mannen probeert vervolgens via de tuintafel naar boven te klimmen. Een ander helpt hem en krijgt daarbij per ongeluk een trap in zijn gezicht. Kort daarna raken de twee die in de tuin staan in de paniek, omdat ze de bewoner horen schreeuwen. De man boven wurmt zichzelf van het dak af en daarna gaan de drie er meteen vandoor.

Foto: Bureau Brabant.

Het gaat om drie getinte mannen, die alle drie een joggingbroek, sneakers en een jas of trui met capuchon dragen. Een van de mannen heeft een stoppelbaard en snor, een ander valt vooral op door zijn donkere snor en smal postuur. De politie roept mensen die de mannen herkennen op zich te melden. Bewoners tweede keer slachtoffer

Het is niet de eerste keer dat het huis doelwit is van inbrekers. Vorig jaar is er ook al bij het huis in Gemert ingebroken. Toen waren het twee inbrekers, die ook daadwerkelijk het huis binnen kwamen door een grote kei door het raam te gooien. Ze wisten niks buit te maken, maar er was wel veel schade. Of het nu dezelfde daders waren of dat ze bij hetzelfde groepje horen is niet duidelijk. Hier zie je hoe het huis ook in juni 2023 doelwit werd van inbrekers: