Deze 17 gemeenten moeten nog 1003 opvangplekken voor asielzoekers regelen

Zeventien Brabantse gemeenten moeten van PVV-minister Marjolein Faber nog iets meer dan duizend opvangplekken voor asielzoekers regelen. Dat maakte de minister van Asiel en Migratie maandagavond bekend. Landelijk komt de minister nog ruim 6000 van de benodigde 96.000 opvangplekken tekort.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Brabantse gemeenten samen 13.444 opvangplekken zouden regelen. Eind oktober leverde de provincie daar de plannen voor in bij de minister en bleek dat het aantal op 12.422 was blijven steken.

In een eerdere versie van dit artikel werd een aantal van 3362 opvangplekken als opgave voor Brabant genoemd. Dit aantal staat in de brief van minister Faber, maar klopt niet. Het juiste aantal is 1003 opvangplekken.

Te weinig plekken geregeld

Brabant voldeed daarmee dus niet aan de opdracht, net als een aantal andere provincies. Daardoor komt minister Faber nog ruim 6000 opvangplekken tekort. Volgens de spreidingswet moeten die verdeeld worden over gemeenten, kijkend naar inwonersaantallen en welvaart. Brabantse gemeenten moeten nu nog op zoek naar naar 1003 opvangplekken. Voor 1 juli 2025 moeten die plekken zijn gevonden. Uitzonderingen

Dorpen en steden die nog niet aan hun opdracht voldeden, moeten nu voor die plekken gaan zorgen. Gemeenten die juist wel het aantal opvangplekken dat van hen gevraagd werd hebben gerealiseerd krijgen een uitzondering. Dit geldt ook voor gemeenten waar al langer asielopvang wordt verzorgd, zoals in Cranendonck en Gilze en Rijen. In Brabant blijven dan 17 gemeenten over. Welke dat zijn zie je op onderstaande kaart:

