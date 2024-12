Hier is Blokker nog springlevend: geen lege schappen in winkel van René

Terwijl bijna alle Blokker-winkels uitverkoop houden of al gesloten zijn, lijkt het bij de winkel in het centrum van Gemert dinsdag of er niks aan de hand is. De schappen liggen nog bomvol artikelen en alles is nog gewoon te koop. Zelfstandig ondernemer René Hilbrands gelooft rotsvast in een toekomst voor het bedrijf dat onlangs failliet ging. Hij zou als franchise-ondernemer sowieso doorgaan, maar is heel blij met de maandag aangekondigde overname van delen van de winkelketen.

"Ik ben de laatste Blokker in Zuidoost-Brabant die nog alles heeft en open is, iedereen komt straks naar Gemert", zegt Hilbrands. En inderdaad, wie de winkel in Gemert binnenloopt, ziet dat werkelijk alles er nog te krijgen is. Ook alle spullen van het Blokker-huismerk. "Alles is nog op voorraad in de magazijnen en kan gewoon geleverd worden", legt Hilbrands uit. Hij trekt intussen ook klanten van buiten Gemert, zo blijkt deze dinsdag. "In Helmond is de Blokker helemaal leeg, maar hier hebben ze alles nog", zegt een tevreden klant. "Wij vallen buiten het faillissement van Blokker en gaan gewoon door", zegt Hilbrands. Maar het nieuws dat er nu een koper lijkt te zijn gevonden voor delen van de failliete keten, stemt hem tevreden; het betekent volgens hem dat de naam Blokker in de winkelstraten blijft bestaan en dat zijn winkel ook onder de naam Blokker verder kan.

De Blokker in Gemert.