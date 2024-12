Ravage op A2 na crash met pick-uptruck: hondje nagekeken

De bestuurder van een grote Amerikaanse pick-uptruck is dinsdag op de A2 de macht over het stuur verloren en gecrasht. Dat gebeurde bij knooppunt de Hogt in Eindhoven. Een hondje werd na het ongeluk nagekeken, maar bleek uiteindelijk niets te mankeren.

De auto raakte na een inhaalmanoeuvre van de snelweg af en schoot via het talud vervolgens de N2 op. Daarbij werd ook een meterkast uit de grond gereden. Alle inzittenden van de auto bleven ongedeerd, maar de rondweg van Eindhoven moest wel enige tijd dicht omdat die bezaaid lag met modder uit de berm en onderdelen van de auto en meterkast. De weg werd daarom tot aan de afrit met de High Tech Campus afgesloten zodat er veilig geveegd kon worden.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties