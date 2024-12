Man probeert nieuwe vriend van ex te doden, 12 jaar celstraf

Een 40-jarige man uit Den Bosch is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar, omdat hij probeerde de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin dood te schieten, dit in de slaapkamer van de vrouw. Omdat het vuurwapen weigerde, wist het slachtoffer aan de dood te ontsnappen.

De man kwam er begin mei achter dat zijn ex-vriendin, met wie hij dertien jaar samen was geweest, een nieuwe vriend had. In de dagen erna verstuurde hij meerdere tekstberichten en audiofragmenten waarin hij dreigde dat hij de man zou doden.

Twee keer de trekker overgehaald

Niet lang daarna vroeg hij aan zijn stiefdochter of de nieuwe vriend in het huis van zijn ex in Rosmalen was. Hij liet zich daarna binnen met een geleende sleutel.

De man rende naar de slaapkamer, richtte een vuurwapen op het hoofd van het 36-jarige slachtoffer en haalde twee keer de trekker over. Het wapen weigerde, waardoor er geen kogel werd afgevuurd. Daarna maakte de Bosschenaar zich uit de voeten.

Bij de rechtbank in Den Bosch verklaarde de man dat hij de nieuwe vriend van zijn ex alleen angst had wilde aanjagen en dat het wapen ongeladen was. Zijn bekentenis in een afgeluisterd telefoongesprek, later die avond met zijn stiefbroer, zou volgens de verdachte grootspraak zijn geweest.

Volgens de rechtbank is dit volstrekt ongeloofwaardig en blijkt uit al het bewijs dat hij echt van plan was de vriend van zijn ex om het leven te brengen. Hij werd veroordeeld voor poging tot moord, bedreiging, huisvredebreuk, verboden vuurwapenbezit en mishandeling.

Meer geweldsdelicten

De man is al eerder veroordeeld voor onder meer geweldsdelicten en liep nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling.

De rechtbank legde een zwaardere straf op dan de tien jaar die de officier van justitie eerder had geëist. Bij het bepalen van de straf lieten de rechters meewegen dat de man geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Hij toonde geen spijt en zag het slachtoffer als de veroorzaker, omdat hij geen goede partner en vooral een bedreiging voor zijn (stief)kinderen zou zijn.

Toeval of geluk

De Bosschenaar ziet zichzelf als het slachtoffer en is hij niet in staat zich te verplaatsen in de daadwerkelijke slachtoffers. Volgens de rechters zet hij geweld in om zaken die hem niet aanstaan af te handelen. Dat het slachtoffer nog leeft, is alleen te danken aan toeval of geluk.