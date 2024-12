'Absolute nachtmerrie': paniek bij stormachtige vlucht vanaf Eindhoven

Flinke paniek, mensen die schreeuwen, huilen en bidden. Zo landde een vliegtuig vanaf Eindhoven zondagavond in een flinke storm op de luchthaven van Mallorca. Door windsnelheden tot 143 kilometer per uur schudde het Ryan Air-toestel hevig en was er hevige turbulentie, tot grote schrik van de passagiers, zo is te zien op videobeelden.

De 26-jarige Águeda Pastor was aan boord en vertelde aan de Spaanse krant Crónica Balear hoe groot de paniek was tijdens de onstuimige vlucht. Ze keerde afgelopen zondag terug uit Nederland en vloog vanaf Eindhoven terug naar Palma.

"Veel mensen dachten dat hun laatste uur was aangebroken"

De reis verliep normaal totdat ze Mallorca naderden. Op het eiland woedde een zware storm, met windstoten ver boven de 100 kilometer per uur. "We werden gewaarschuwd dat er wat turbulentie zou zijn", vertelt de vrouw, die ook video-opnames maakte van de paniek in het toestel. "Ik heb veel gereisd, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gezien. Het was een absolute nachtmerrie. Veel mensen dachten dat hun laatste uur was aangebroken."

Nadat het vliegtuig een rondje om het eiland had gevlogen, werd de landing afgebroken en nam de piloot opnieuw contact op met de passagiers. Hij informeerde hen over de complicaties die de harde wind had veroorzaakt en dat ze het nog een keer zouden proberen. Als dat niet lukte, zouden ze uitwijken naar Valencia.

"Bij de landing was het alsof we vijf seconden door de lucht naar beneden vielen."