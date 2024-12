Boek van overleden Eva (26) met stip op één binnen in bestsellerlijst

Het boek Longeneeslijk van de eind vorige maand aan longkanker overleden Eva Hermans-Kroot, is deze week op plek één binnengekomen in de Bestseller 60 van boekenkoepel CPNB. De presentatie van het boek werd nog naar voren gehaald, zodat de ernstig zieke Eva (26) het nog mee kon maken.

De Tilburgse deelde haar verhalen en ervaringen rondom het leven met haar ziekte al langere tijd op haar social mediakanalen. Later werd ze bekend door haar deelname aan het televisieprogramma Over mijn lijk.

Ook in het boek vertelt ze hoe het is om als jonge vrouw te leven met longkanker. Daarnaast komen familie en vrienden van haar aan het woord.

De plek in de Bestseller 60 is niet het enige lijstje waarmee de Tilburgse deze week wordt geëerd. Eerder had een oproep om haar favoriete nummer Better Days van Dermot Kennedy de Top 2000 in te stemmen al succes. Het lied is op oudjaarsavond te horen als nummer 6 in de lijst.

Afscheidsvideo

Kort na haar overlijden werd op de Instagrampagina van Eva haar laatste boodschap gedeeld. "Nu jullie dit horen, ben ik er niet meer. Wat ik jullie wil meegeven is dat je moet focussen op het nu. Niet op later, dat komt allemaal wel", vertelt ze in de afscheidsvideo met een glimlach.