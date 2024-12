Kerstbaby Kenny geboren: 'Bevalling duurde maar liefst 28 uur'

Moe maar voldaan zijn de ouders Damian en Joyce na de bevalling van hun kerstbaby Kenny in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De bevalling duurde maar liefst 28 uur, maar moeder en zoon maken het gelukkig goed. "Ik denk dat Kenny heeft gewacht tot kerst om op de wereld te komen", zegt vader Damian trots.

Om 05:44 uur op eerste kerstdag kwam Kenny ter wereld. Dat gebeurde met een keizerssnede. Vader en moeder vinden het wel heel bijzonder om een kerstkindje te hebben. "Hij heeft straks in ieder geval altijd lekker eten op zijn verjaardag", grapt Damian. Maar een kerstbaby. dat is is echt bijzonder en we hadden het nooit verwacht", vertelt de kersverse vader.