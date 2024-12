Kerstkindje Kenny na urenlange bevalling op wereld gekomen

Moe maar voldaan zijn de ouders Damian en Joyce na de bevalling van hun kerstbaby Kenny in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De bevalling duurde maar liefst 28 uur, maar moeder en zoon maken het gelukkig goed. "Ik denk dat Kenny heeft gewacht tot kerst om op de wereld te komen", zegt vader Damian trots. Hij is niet de enige trotse ouder die op eerste kerstdag een kind mochten verwelkomen. In de Brabantse ziekenhuizen kwamen nog meer kerstkinderen ter wereld.

Om 05:44 uur op eerste kerstdag kwam Kenny ter wereld. Dat gebeurde met een keizerssnede. Vader en moeder vinden het wel heel bijzonder om een kerstkindje te hebben. "Hij heeft straks in ieder geval altijd lekker eten op zijn verjaardag", grapt Damian. Maar een kerstbaby. dat is is echt bijzonder en we hadden het nooit verwacht", vertelt de kersverse vader.

Kerstbaby Kenny

De baby slaapt heerlijk en alles werkt goed", zegt de blije vader. Maar na een bevalling die 28 uur duurde zijn vader Damian en moeder Joyce wel compleet uitgeput: "Het is een dubbel gevoel, aan de ene kant zijn wij euforisch maar aan de andere kant ontzettend moe." Dat ze geen kerstdiner hebben dit jaar vindt vader Damian niet erg. Morgen hopen de trotse ouders naar huis te kunnen gaan en thuis te kunnen genieten van Kenny. Meer kerstkindjes

In het Bernhoven Ziekenhuis in Uden is op Eerste Kerstdag om 5.15 uur Christian Lotfy geboren. Het is het eerste kindje voor Bushra Wahbeh en Hanna Lotfy uit Heeswijk-Dinther.

En in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werd Lio Crijnen geboren, zoontje van Lieke en Bas Crijnen-Hartogs uit Son en Breugel.

Merijn is het eerste kerstkindje dat woensdag in het Bravis Moeder& Kindcentrum in Roosendaal ter wereld kwam. Het zoontje van Nienke en Marinus zag om tien voor een in de nacht het levenslicht en weegt 3710 gram.