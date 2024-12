Glaszetter kijkt te diep in glaasje en treft politie tijdens spoedklus

Een behulpzame glaszetter die dinsdagavond in Roosendaal een raam kwam vervangen na een inbraak, heeft daarbij zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij bleek veel te veel gedronken te hebben om nog achter het stuur te morgen kruipen.

Agenten kregen op kerstavond een melding van een inbraak. De buren die op het huis pasten hadden de politie gebeld. Toen bij aankomst bleek dat er een raam gesneuveld, belden de agenten een glaszetter om de schade te herstellen.



Kerstdiner

Deze arriveerde snel, maar deed de politie de wenkbrauwen fronzen: "We kregen het vermoeden dat deze glaszetter net van het kerstdiner kwam en daar te diep in het glaasje had gekeken", zo schrijft de politie op Instagram. "Om deze reden onderwierpen wij hem aan een blaastest."

Die pakte voor de glaszetter niet goed uit: hij had inderdaad teveel gedronken. Op het politiebureau kwam uit een uitgebreidere ademtest naar voren dat 3,5 keer meer had gedronken dan toegestaan om nog te mogen rijden. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en de politie liet hem zelf zijn baas bellen om een andere glazenzetter te regelen.