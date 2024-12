Flinke schade na uitslaande brand in bandenopslag

In Bergen op Zoom heeft woensdagavond een grote brand gewoed in een bandenopslag aan de Kruisakkers. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand om met zoveel mogelijk mankracht het vuur te kunnen bestrijden. Er kwam flink veel rook vrij.

Er is veel schade aan naastgelegen panden. Naast de bandenopslag zit in het gebouw onder meer een vestiging van Carglass en Toolstation.

De brand was vier uur na het ontstaan onder controle. Nadat de brandweer het sein brand meester had gegeven werd er nog uren nageblust.

De brandweer was massaal aanwezig bij Petlas Banden Service en probeerde te voorkomen dat het vuur zich verder kon uitbreiden naar andere bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw.

Volgens de veiligheidsregio zijn onder meer auto's en tuinmeubilair bedekt met roetdeeltjes. Het advies is om de grotere roetstukken met een handschoen aan te verwijderen en in de afvalcontainer te gooien. Kleinere deeltjes kunnen eenvoudig met zeep worden weggespoeld.

'Ramen en deuren sluiten' Vanwege de enorme rookontwikkeling adviseerde de veiligheidsregio mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten. De rook trok met name naar het noordoosten richting de Halsterseweg.

De brand brak rond 20.30 uur uit. Er is niemand gewond geraakt. De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om kortsluiting. Rond kwart over twee woensdagnacht vertrok de brandweer weer.