Grote brand in bandenopslag Bergen op Zoom, veel rookoverlast in omgeving

In Bergen op Zoom woedt woensdagavond een grote brand in een bandenopslag aan de Kruisakkers. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand om met zoveel mogelijk mankracht het vuur te kunnen bestrijden. Er is sprake van flinke rookontwikkeling.

De brandweer is massaal aanwezig bij Petlas Banden Service en probeert te voorkomen dat het vuur zich verder kan uitbreiden. "De bandenopslag zit in een bedrijfsverzamelgebouw", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "We proberen nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar de rest van het pand." Naast de bandenopslag zit in het gebouw onder meer een vestiging van Carglass en Toolstation.

Met een hoogwerker wordt de brand bestreden. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision

'Ramen en deuren sluiten'

Vanwege de enorme rookontwikkeling roept de veiligheidsregio mensen in de omgeving op om ramen en deuren te sluiten. De rook trekt met name naar het noordoosten richting de Halsterseweg. Er worden metingen verricht in de buurt van de brand om te kijken of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. "We zijn op dit moment met zo'n tien brandweerwagens ter plekke", aldus de woordvoerder. "Er wordt nu vooral geprobeerd om de brand van bovenaf met een hoogwerker te blussen."

Ook aan de achterzijde wordt vanuit een hoogwerker geblust. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision

De brand brak rond 20.30 uur uit. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niks bekend. Omdat er veel mensen naar de brand komen kijken, worden er volgens de woordvoerder enkele verkeersregelaars ingezet.