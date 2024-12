Dakdekkersoorlog woedt voort: tweede nacht op rij dakdekkersbus in brand

Er is weer een dakdekkersbus in Den Bosch uitgebrand. Het gaat om een busje aan de Monseigneur van Schaikstraat, die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrandde. De volledige motorkap is gesmolten.

Het is de tweede keer dat een voertuig van deze dakdekker in brand staat. Op 11 oktober was de auto van deze dakdekker al eens in brand gestoken, aan de Eerste Slagen in Den Bosch.

Buurtbewoners hebben harde knallen gehoord en zagen het busje in brand staan. Ook waren de vlammen overgeslagen naar een auto die ernaast stond geparkeerd. Het blussen was moeilijk, omdat de brandstoftank gescheurd was.

Het is al de tweede nacht op rij dat er een dakdekkerbus in Den Bosch in lichterlaaie stond. In de nacht van dinsdag op woensdag gebeurde het aan het Leyhof in Den Bosch. Daar was een dakdekker al voor de vierde keer doelwit van een aanslag.

De politie doet onderzoek en de auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.

