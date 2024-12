Dakdekker voor de vierde keer getroffen door explosie

Het was dinsdagavond opnieuw raak in de dakdekkersoorlog in Den Bosch: de bestelbus van een dakdekker aan de Leyhof brandde helemaal uit. Het is zelfs de vierde keer dat deze dakdekker het slachtoffer is van een aanslag de afgelopen maanden.

De brandweer kreeg dinsdagavond rond tien voor twaalf een melding binnen van een autobrand. Op camerabeelden van buurtbewoners is te zien hoe er iets in de richting van de bus werd gegooid. De politie beaamt dat er waarschijnlijk iets is gegooid. Volgens de politie fietst er tegen middernacht iemand, vermoedelijk een man, vanuit de richting van de Dommelstraat richting het huis. Hij lijkt iets over de auto heen te gooien. Daarna brak de brand uit. Mogelijk ging het om een brandbom. De bus is aan de voorkant helemaal uitgebrand. De politie doet onderzoek en heeft de bus in beslag genomen voor sporenonderzoek. Er is niemand gewond geraakt. Drie keer eerder raak

Op het adres aan de Leyhof werd al drie keer eerder een aanslag gepleegd: op 21 februari, 24 augustus en 27 augustus. De eerste keer ging een bedrijfsbusje in vlammen op, de tweede en derde keer zou er een explosie zijn geweest. LEES OOK: Enorme explosies vastgelegd op beeld, knallen deden de buurt trillen Het gaat om aanslagen in de zogeheten dakdekkersoorlog in Den Bosch. Sinds juli waren er al meer dan 20 explosies en brandstichtingen bij voertuigen en huizen van dakdekkers in Den Bosch. Dat heeft de maatschappij tot nu toe 1,5 miljoen euro gekost.