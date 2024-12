Bekir (39) en gezin aangeslagen nadat zijn garage in vlammen is opgegaan

Hij was met zijn gezin terug van een uitje in Amsterdam toen Bekir Çikrikçioglu de eerste berichten kreeg over een mogelijke brand in zijn zaak, bandenservice en garage Petlas Banden Service in Bergen op Zoom. "Toen ik aankwam was de brand al zo groot", zegt Bekir verslagen. "Tien jaar werk is van de een op de andere dag weg."

Woensdagavond rond 20.30 uur brak er brand uit in de zaak van Bekir. De brandweer was massaal aanwezig en probeerde te voorkomen dat het vuur zich verder kon uitbreiden naar andere bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw. De brand was vier uur na het ontstaan onder controle. Nadat de brandweer het sein brand meester had gegeven werd er nog uren nageblust.

LEES OOK: Flinke schade na uitslaande brand in bandenopslag

Bij daglicht is goed te zien wat de schade aan de buitenkant van het pand is. Een deel van het dak is ingestort en er stroomt blus- en regenwater naar binnen. Het logo op de voorgevel van het bedrijf is zwartgeblakerd en onleesbaar geworden door de brand.

De brandweer heeft het pand, nadat de 39-jarige Bekir naar huis was gegaan, meteen dichtgetimmerd. "De schade is bij daglicht nog groter dan ik dacht", verzucht Bekir. Alles is in brand verloren gegaan. "Er zat een inventaris in van meer dan anderhalve ton." En Bekir had net nieuwe dingen aangeschaft, zoals een brug, een uitlijnapparaat en een compleet nieuw APK-station. "Ook de crossmotor en een scooter stonden binnen en al mijn gereedschap en apparatuur. Daar moet ik eigenlijk niet over beginnen, want dan word ik niet goed."

Toen de brand uitbrak waren Bekir en zijn gezin in Amsterdam voor een uitje. "Op de terugweg kreeg ik appjes dat er rook bij mijn zaak te zien was, maar het was nog niet duidelijk of het wel bij mij was." Aangekomen bij zijn garage zag hij flinke rookwolk en grote vlammen. "Ik wist eigenlijk niet wat ik moest voelen op dat moment. Moet ik gaan huilen? Moet ik gaan schreeuwen? Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk heel rustig gebleven. Ik was in een soort van shock."