Buurt geschrokken na aanslag: 'Geen fijn gevoel zo'n busje voor je deur'

Na eerste kerstdag begon ook tweede kerstdag in Den Bosch met het opruimen van de resten van uitgebrande auto’s. Op de Mgr. Van Schaikstraat werd weer een bus van een dakdekker in brand gestoken. Een auto die ernaast stond ging daardoor ook in vlammen op.

“Dat busje is inderdaad van een dakdekker, maar ik weet ook niet waar hij woont. Het is al de zoveelste keer hier in de buurt, gisteren nog in de Leyhof.”

“Om kwart voor zes maakte mijn vrouw me wakker, omdat er een auto in brand stond. Toch niet de mijne?, riep ik. We hoorden een harde knal en hebben meteen de politie gebeld.”

Een blik in de straten rond de zoveelste aanslag leert dat er veel dakdekkers wonen in de Graafsewijk. “De volgende keer dat hier een busje van een dakdekker voor de deur word gezet, vraag ik of ‘ie ‘m ergens anders neerzet”, roept Bert van Gils vastberaden. “Ik vertrouw geen dakdekker meer.”

Maar, even later beseft hij ook dat dat geen doen is. “Het is geen fijn gevoel als zo’n busje voor je deur staat, maar iedereen mag hier parkeren.”

Nog een auto in vlammen op

Behalve de dakdekkersbus raakte ook een ernaast geparkeerde personenauto beschadigd. “Die is van mijn vriend”, vertelt Lindy, die verschrikkelijk baalt. “Er lagen spullen in die emotionele waarde hadden en die zijn vernield. Het ging om spullen van mensen die er niet meer zijn. Dat vinden we heel erg. Maar, ik ga nu toch maar proberen kerst te vieren.”

Ondertussen ruimt Bert van Gils de laatste troep op. De straat is weer schoon en de uitgebrande wrakken zijn weggehaald. “Nu nog even mijn auto door de wasstraat en dan is alles weer schoon”, besluit Bert. ‘Zo lang er nog geen doden zijn gevallen, vind ik het prima.”