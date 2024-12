112-nieuws: auto over rotonde • bestuurster onder invloed aangehouden

05.35

Een automobilist is donderdagavond vermoedelijk met hoge snelheid recht over de rotonde op de Rembrandtlaan in Rijen gereden. Aan de andere kant van de rotonde kwam de auto tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De bestuurder stapte uit en zakte tientallen meters verderop in elkaar. De hulpdiensten hebben de man ter plekke behandeld, maar uiteindelijk is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk is gebeurd.