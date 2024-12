112-nieuws: code geel tot zaterdagochtend • botsing in Elsendorp

14.25

Op tweede kerstdag is bezorg- en afhaalrestaurant Domino's in Bergen op Zoom voor de tweede keer in drie weken overvallen. Deze keer kon de politie de overvaller na onderzoek thuis aanhouden. De overvaller had het personeel bedreigd en deed een greep in de kassa.

De verdachte is vorige maand aangehouden vanwege andere overvallen, waaronder dezelfde Domino's. Het onderzoek leverde destijds te weinig op om hem langer vast te houden, maar het onderzoek loopt nog steeds. Onderzocht wordt of hij voor die overvallen verantwoordelijk kan worden gehouden, laat de politie in een reactie weten.