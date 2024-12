Slechts één provincie met nog meer oliebollenbakkers dan Brabant

Met krentjes of zonder? Het is weer de tijd van het jaar dat we massaal oliebollen bakken en eten. Zeker in Brabant, want er zijn maar liefst tachtig oliebolbakbedrijven die met kramen oliebollen verkopen. Onze provincie staat daarmee op plek twee als het gaat om de meeste oliebolondernemers van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

De afgelopen jaren is het aantal oliebolbakbedrijven in heel het land toegenomen met ruim 16 procent. De meeste oliebollenondernemers komen uit Gelderland. Daar zijn zo'n 105 bedrijven die met kramen op straten en pleinen oliebollen verkopen. Na Gelderland staan de meeste oliebollenondernemingen deze winter ingeschreven in Brabant, 80 in totaal. Vier jaar geleden waren dat er nog maar 67. Voorzitter Atze Lubach-Koers van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK), die het merendeel van de oliebollenondernemers vertegenwoordigt, denkt dat dit onder andere komt door de coronacrisis. "Als kermisbranche lagen we destijds stil, maar van gemeenten kregen we de mogelijkheid om wel oliebollenkramen te exploiteren. Loketverkoop was namelijk wel toegestaan", legt hij uit. Nog veel meer bakkers

De KvK heeft de gegevens verzameld op basis van zogeheten SBI-codes (die codes geven aan wat de activiteit van een onderneming is), maar de handelskamer merkt wel op dat het daadwerkelijke aantal oliebollenbedrijven hoger kan uitvallen. Volgens Lubach-Koers geven de cijfers inderdaad een wat vertekend beeld, omdat veel ondernemers ingeschreven staan als uitbaters van kermisattracties en niet als oliebolbakbedrijf. "Het ene jaar kunnen ondernemers een oliebollenkraam uitbaten, maar het andere jaar net zo goed een attractie." Het aantal oliebolbakbedrijven in Brabant vanaf 2013: