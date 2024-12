Hier moet de KNVB Campus komen: 'Toplocatie in natuurrijke omgeving'

Voetballen de beste voetballers van Nederland binnenkort in Oisterwijk? De KNVB Campus, waar onder andere het Nederlands elftal traint, kan niet groeien op het huidige complex in Zeist en daarom is de zoektocht naar een nieuwe locatie gestart. Oisterwijk is zeer geïnteresseerd om vanaf 2030 de nieuwe gastheer te zijn. "Wat ons betreft kan de wedstrijd beginnen", aldus burgemeester Hans Janssen in het bidbook aan de KNVB-directie.

De KNVB Campus is sinds 1965 gevestigd in Zeist. Daar trainen niet alleen de nationale selecties, maar ook worden er trainers en scheidsrechters opgeleid of kunnen voetballers er revalideren. Op nationaal en internationaal gebied is de voetbalbond ambitieus en er zijn wensen voor verdere groei. Op de huidige locatie is dat niet mogelijk, dus staat de bond open voor nieuwe opties.

De concurrentie is flink, want onder andere Rotterdam en Barendrecht dienden onlangs hun plannen in bij de KNVB. En zo zijn er meer steden met belangstelling. In de gemeenteraad van Breda was er onlangs interesse vanuit de lokale VVD-fractie en in Gemert-Bakel droomt CDA-raadslid Joris van Loon van een verhuizing naar zijn gemeente.

In de gemeente Oisterwijk ging het balletje rollen door een aantal politieke partijen. Bij lokale initiatiefnemers ontstond veel enthousiasme over een KNVB Campus en is er door grondeigenaren ruim 35 hectare aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders is overtuigd van het bidbook en hoopt de voetbalbond te overtuigen.