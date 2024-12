Man op tweede kerstdag thuis opgepakt na overval op pizzeria

Op tweede kerstdag is een man uit Bergen op Zoom aangehouden die verdacht wordt van een reeks overvallen in zijn woonplaats. Zijn laatste overval pleegde hij donderdagavond bij Domino's in de Antwerpsestraat. Drie weken eerder werd dit restaurant ook al overvallen. De politie vermoedt door dezelfde dader.

Omdat het signalement van de overvaller hetzelfde was als bij de eerste overval op het restaurant, kwam de verdachte snel in beeld. Het ging om een man van 1,75 meter, met een getinte huidskleur en zwarte jas met bontkraag. Meer overvallen

De overvaller bedreigde donderdagavond het personeel en deed een greep in de kassa. De politie kon de overvaller thuis aanhouden. Na de eerste overval werd de man ook al aangehouden. Hij werd toen ook verdacht van andere overvallen in Bergen op Zoom. Hij zou naast Domino's een nachtwinkel en een slijterij hebben overvallen. De politie moest hem vrij laten vanwege gebrek aan bewijs.