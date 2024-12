Dronken bestuurder rijdt rond met neergestoken ‘Bob’

Een bizar tafereel vrijdagochtend op de snelweg A16 bij Prinsenbeek. De politie zag daar een Belgische auto rijden, die niet goed rechts reed. Toen ze ook nog bloedvlekken op de deur zagen, was dat voor de agenten reden genoeg om de auto stil te zetten. Bij de controle vielen ze vervolgens van de ene verbazing in de andere.

De bestuurder, een 29-jarige Belg, bleek onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. De reden daarvoor? De oorspronkelijke 'Bob' zou een paar uur eerder zijn neergestoken in Brussel en zat nu op de stoel ernaast.

Wat er zich daar in België precies allemaal heeft afgespeeld is onduidelijk, maar de man was wel al geholpen aan zijn verwondingen. “Het verklaarde de sporen enigszins, maar vreemd was het natuurlijk wel”, schrijven de agenten op Instagram.

De bestuurder toonde vervolgens een vals rijbewijs en in de kofferbak vonden de agenten een contant geldbedrag van 8100 euro. De bestuurder is aangehouden voor het rijden onder invloed, valsheid in geschrifte en het geld is in beslag genomen.

“Hun vakantiebestemming is gewijzigd naar het arrestantencomplex de Mijkenbroek in Breda”, aldus de politie.