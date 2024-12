Tijdcapsule Sint Jan hoeft geen eeuw te wachten om geopend te worden

Niet honderd jaar maar na 98 jaar mag het verzegelde kistje dat hoog in de Sint Jan van Den Bosch verborgen ligt, geopend worden. Afgelopen april werd het vorige exemplaar gestolen. Nu ligt er een nieuwe tijdcapsule met een nog meer inhoud te wachten. Zodra de Sint Jan 900 jaar oud is, mag het kistje open.

Het is idee was mooi en veel mensen deden twee jaar geleden mee. Schrijf een wens of gedachte op voor de Sint Jan. In 2122 is de basiliek een eeuw ouder en geven al die wensen en gedachten een mooi tijdsbeeld.

Op 80 meter

Helaas, het kistje lag er nog geen 2 jaar toen het gestolen werd. Het lag nota bene op 80 meter hoogte en ook nog eens boven het 'Alziend Oog', een fresco in de nok van het dak, pal boven het altaar. Omdat de Sint Jan in de steigers stond, konden dieven er gemakkelijk naar toe klimmen.

Mogelijk dachten de dieven dat het een geldkistje was. De inhoud was waardevol, maar alleen cultureel en geschiedkundig gezien. Er is nog opgeroepen om het kistje terug te bezorgen, maar daar is geen reactie opgekomen.

Ontroerend

Vandaar dat er nu een nieuw kistjes is met nog meer wensen en gedachten die mensen hebben ingestuurd. Plebaan (pastoor van een kathedraal) Blom van de Sint jan is ermee in zijn nopjes. "Deze keer zitten er misschien wel zeshonderd briefjes in, dat is meer dan de vorige keer. Het is ontroerend om die briefjes te lezen en te beseffen dat dit over bijna 100 jaar met bijzondere aandacht opnieuw gelezen wordt."

"Het zit hem in het alledaagse", gaat de plebaan verder "waardoor het ontroerd". "Er staat hier ben ik getrouwd of heb ik van mijn moeder afscheid genomen. Of een wens dat de Sint Jan nog steeds in het middelpunt van Den Bosch staat en dat er goed voor gezorgd wordt."

Eeuwigheid

Zelf vindt plebaan Blom het wel jammer dat het kistje nu al na 98 jaar geopend wordt. "Maar 900 jaar is een mooi moment en Onze Lieve Heer telt in de eeuwigheid, dus dan maken 2 jaar niet uit."

Bang dat de tijdcapsule opnieuw gestolen wordt, is de plebaan niet. "Er zijn wat extra beveiligingsmaatregelen genomen en de steigers gaan binnenkort weg."

