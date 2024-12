Jumbo stopt met AI tegen winkeldiefstal: 'Klanten zijn geen dieven'

Supermarktketen Jumbo stopt met het opsporen van winkeldieven door middel van slimme camera's met kunstmatige intelligentie (AI), dat meldt de Telegraaf. Sinds afgelopen voorjaar houden nieuwe camera's het gedrag van klanten in de winkels in de gaten, maar het Veghelse bedrijf voelt zich daar niet langer prettig bij. "Het is ook mogelijk om diefstal op andere manieren op te sporen", zegt CEO Ton van Veen tegen de krant.

Eerder dit jaar werd bekend dat er jaarlijks voor 100 miljoen euro bij Jumbo gestolen wordt. Het bedrijf kondigde daarom begin dit jaar aan dat het proeven ging doen met AI om winkeldieven eruit te pikken. Door klanten met speciale beveiligingscamera's te selecteren op afwijkend gedrag zouden winkeldieven gemakkelijker betrapt kunnen worden. 30 miljoen minder aan diefstal

De extra maatregelen bleken te werken. In de eerste helft van dit jaar werd een derde minder gestolen dan vorig jaar. "Vooral de aandacht die we hieraan hebben gegeven heeft tot minder diefstallen geleid", zei Van Veen toen tegen Omroep Brabant. Over het hele jaar is de diefstal met 30 miljoen euro teruggebracht, zo blijkt nu. Toch zijn ze bij Jumbo niet tevreden over de proef. "Het doet het gevoel bij mensen om te winkelen geen goed. Klanten zijn geen potentiële dieven, klanten zijn hartstikke welkom, ook als iemand een keer vergeten is iets te scannen", zegt Van Veen tegen de Telegraaf. Volgens de CEO is het ook mogelijk om diefstal op 'andere manieren' te bestrijden.' Wat Jumbo nu voor maatregelen gaat nemen, is onduidelijk. DIT WIL JE VAST OOK LEZEN: Als je dit deed was je voor de camera's van Jumbo een mogelijke winkeldief Voor 100 miljoen gestolen bij Jumbo en dus kwamen er extra camera's