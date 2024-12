Explosie bij horecazaak: ramen van diverse panden gesneuveld

De politie heeft bevestigd dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een voorwerp is ontploft op de Ginnekenmarkt in Breda, bij café-restaurant Boerke Verschuren. Door de klap zijn er ruiten van de uitgaansgelegenheid gesneuveld, maar ook ramen van andere panden in de straat. Ook ontstond er een kleine brand achter de voordeur van het pand.

Er is niemand gewond geraakt en de politie zoekt getuigen. De brandweer en politie werden rond halfvier gealarmeerd: er was een harde knal gehoord, die mogelijk het gevolg was van een explosie. De hulpverleners werden direct ingeschakeld om te kijken wat er bij het café aan de hand zou zijn. Buurtbewoners keken buiten toe. Bij de zaak werden diverse sporen gevonden die volgens de politie erop wijzen dat er een voorwerp was geëxplodeerd. Die zijn veiliggsteld. Wat er precies is afgegaan en waarom is niet duidelijk. De politie is een onderzoek begonnen en ze bekijkt onder meer beelden van camera’s die er hangen op het pleintje waaraan de horecazaak is gevestigd. .

De politie doet onderzoek (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De brandweer was er ook snel bij (foto: Perry Roovers/SQ Vision).