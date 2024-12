Explosie bij horecazaak: ruit aan diggelen door harde knal

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een explosie plaats gevonden op de Ginnekenmarkt in Breda, bij café-restaurant Boerke Verschuren. Door de harde klap lagen stukken van een ruit van de uitgaansgelegenheid aan de overzijde van de straat. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De brandweer en politie werden direct ingeschakeld om te kijken wat er bij het koffiehuis aan de hand zou zijn. Buurtbewoners spraken van een harde knal. Een aantal was ook naar buiten gesneld. Wat er precies is afgegaan en waarom is niet duidelijk. De politie is een onderzoek begonnen en ze bekijkt onder meer beelden van camera’s die er hangen op het pleintje waaraan de horecazaak is gevestigd. De ontploffing werd rond tien over half vier gemeld.