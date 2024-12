Ruzie in tuincentrum: waarom koopjes voor agressie zorgen

De spanningen liepen hoog op tussen de kerstkoopjes in tuincentrum Coppelmans in Veldhoven. Twee klanten kregen het met elkaar aan de stok nadat ze allebei hetzelfde kersthuisje probeerden te scoren. Ze wensten elkaar alles behalve fijne feestdagen. Maar waarom lopen de gemoederen toch zo hoog op zodra de prijzen dalen? Gedragspsycholoog Leo Ligthart legt het uit: "Meer mensen is altijd meer irritatie."

Volgens Ligthart is het gedrag simpel te verklaren: "Wij zijn van oorsprong jagers die op zoek zijn naar een goede buit." Het jagen - in dit geval naar koopjes - roept een basale reactie bij ons op. "Wanneer de buit bedreigd wordt, ontstaan er agressieve situaties."

Derde kerstdag is bij uitstek een van de drukste dagen in de tuincentra. De gehele kerstcollectie gaat vaak voor een fractie van de prijs de deur uit. Voor veel klanten is het een topsport om zo voordelig mogelijk met een nieuwe kerstinboedel te vertrekken. ""Je merkt dat het echt wel een beetje een graaicultuur is", vertelde medewerker Harold vrijdag.

Zeker wanneer er veel om je heen gebeurt, loopt die irritatie snel op: de muziek staat hard in de winkel, de rammelende winkelkarretjes passeren je rechts en links, en de kortingknallers worden voor je neus weggekaapt. "We zijn opgevoed met het idee dat je op je beurt moet wachten, maar met de drukte is dat lastig vol te houden", zegt Ligthart.

Daarbij is nog een rekensommetje te maken volgens Ligthart: hoe hoger de korting, hoe groter de drang is om te scoren. Of het vervolgens uitmondt in een ruzie, hangt overigens nog wel af van je eigen karakter. "Als agressie de manier is waarop jij met dingen omgaat, dan is het logisch dat er sneller een akkefietje ontstaat."

Wat je het beste kunt doen om het hoofd koel te houden wanneer de koopjes voor je neus weggekaapt worden? Ook dat is volgens Ligthart persoonlijk: van 'muziek luisteren tot even tot tien tellen'. Ligthart sluit af met een tip die volledig in de kerstgedachte past: "Je zou ook nog even kunnen denken: de ander zal er wel erg gelukkig mee zijn."

