Flinke schrik en grote schade na explosie bij café: 'Zo'n gezellige kroeg'

Eén harde klap, daarna was het stil. Maar de schade is immens. Buurtbewoners reageren geschokt op de explosie bij horecazaak Boerke Verschuren in Breda. "De buurvrouw zag vannacht twee mannen met een kap op weglopen", zegt buurtbewoner Arno de Korte die zich nu niet meer zo veilig voelt.

"De ravage is onbeschrijflijk", vertelt De Korte. Volgens hem is het een rustige buurt, zonder al te veel overlast. "Maar hier word je wel onrustig van. Je hoort wel vaker over explosies, maar nu gebeurt het hier gewoon om de hoek. Je weet niet wat er verder nog gaan gebeuren."

De Korte hoorde 's nachts een klap en stond meteen naast zijn bed. "Dan ga je kijken en ik zag de brandweer", aldus de buurtbewoner, die erop wijst dat niet alleen Boerke Verschuren flinke schade opliep, maar dat ook horecazaak Kahuna en een kledingzaak en schoonheidssalon ertegenover schade hebben.

Wie erachter de explosie zit en of de daders bewust schade wilden veroorzaken, is nog onduidelijk. "Geen idee", peinst de buurman. "Boerke is een gezellige buurtkroeg."

Hawaiaans restaurant

Jop Mommersteeg, eigenaar van Hawaiaans restaurant Kahuna, werd rond half vier 's nachts uit bed gebeld door huurders die boven zijn horecapand een huis huren. "Ze vertelden dat de ramen eruit lagen. Toen ik aankwam, waren politie er brandweer al aanwezig. Ik ben op gaan ruimen en de ramen zijn afgeplakt."

Bang is de eigenaar overigens niet. "Het is niet duidelijk of het een gerichte explosie was. Het is ook wel de tijd van het jaar voor vuurwerk. Speculeren heeft geen zin. Belangrijk is dat alles opgeruimd is, zodat we weer open kunnen. Het was een kort nachtje en ik hoop dat het nooit meer gebeurt."

Buurtbewoonster Bernadette Verberk is niet verbaasd als ze hoort dat er een explosie is geweest. "Ik hoorde vannacht rond drie uur één harde knal maar daarna niets meer. Maar er zijn tegenwoordig zo veel explosies. En het is dus niet altijd bij een ander", zegt ze.