Vrouw rijdt met haar auto de gevel in: brandweer checkt instortingsgevaar

Op de Langenoordstraat in Zevenbergen heeft zaterdagmorgen een auto een huis geramd. De vrouw die achter het stuur zat, is niet gewond geraakt, zo heeft de politie gemeld.

Het is onduidelijk waarom de wagen van de weg raakte. Ook is niet duidelijk of er iemand thuis was toen het pand rond vijf voor twaalf werd geramd. De woning heeft zware schade opgelopen, onder meer een groot raam is helemaal ontzet.

De brandweer is ingeschakeld om te controleren of het pand moest worden ‘gestabiliseerd’. Dit bleek niet nodig. Het is volgens een woordvoerder van brandweer nu aan de gemeente Moerdijk, waar Zevenbergen onder valt, en de Stichting Salvage om zich over de gedupeerde(n) te ontfermen. Ook is een bergingsbedrijf ingeschakeld, maar dat was snel weer vertrokken. Het was namelijk nog niet duidelijk wanneer en hoe de auto kon worden 'bevrijd' en afgevoerd.