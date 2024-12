Johan de Vos over explosie bij zijn café: 'Dit is geen criminele bende'

Het had een relaxt weekend in Frankrijk moeten worden. Tót horecabaas Johan de Vos hoorde over de explosies bij zijn café Boerke Verschuren. En dus kwam hij in allerijl vanaf zijn vakantieadres terug naar Breda. "Je wordt niet fijn wakker."

In alle vroegte kreeg De Vos het slechte nieuws. "Het was een vervelende nacht en een vervelende ochtend", blikt hij terug. "Als je gebeld wordt dat dat de ruiten eruit liggen... Dan word je niet fijn wakker."

En dan was 'ie dus ook nog eens honderden kilometers verderop. "Ik was een weekendje weg en wilde even rustig aan doen net voor de drukte voor oud en nieuw. Maar het is me niet gegund."

Op camerabeelden, die de ronde doen in verschillende WhatsAppgroepen, is te zien dat het om een twee enorme explosies gaat. Net daarvoor loopt een man met capuchon door het beeld, maar die is door de parasols niet goed te zien. Ook is door de luifels en parasols niet te zien of hij alleen is.

De schade buiten is groot, binnen valt het mee. De Vos heeft zijn café dan ook meteen weer open gedaan. "De ruiten en kozijnen zijn goed te herstellen. We gaan er nu houten platen voor zetten."

Hulp van buurtbewoners

De ondernemer, die ook voorzitter is van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Breda, blijft er kalm onder. "Ik kan hier wel staan janken, maar daar is het niet door opgelost. De glaszetter doet goede zaken, maar ik had ze liever niet op bezoek gehad. En de steun uit de buurt doet me goed. Buurtbewoners hebben vannacht al een deel van het glas weggeveegd. De saamhorigheid is groot."

In theorie kan de gemeente Breda zijn pand sluiten, wat soms na explosies gedaan wordt. Toch is De Vos daar naar eigen zeggen niet direct bang voor. "Ik ben een simpele kroegbaas, ik zie daar geen aanleiding voor. Dit is ook een van de meest chique wijken van Breda. Dus zeker geen criminele bende."

Hij gaat bij de politie aangifte doen. "En ik hoop vandaag iets van de politie te horen. In welke hoek ze het zoeken qua daders."