Auto ramt voorgevel en Bert schiet te hulp: 'Welke vrouw had hulp nodig?'

"Een harde, doffe klap." Wanneer Bert Tielen uit Zevenbergen dat hoort, heeft hij nog geen flauw idee wat het kan zijn. Maar dat het goed mis is, is meteen duidelijk. Eenmaal buiten komt hij erachter dat er een auto tegen de gevel van zijn overburen is gebotst. Zijn vrouw belt 112 en hijzelf probeert de buren te helpen. "De overbuurvrouw zat tv te kijken, ze was helemaal hoteldebotel."

Een foutje tijdens het parkeren, zo omschrijft Bert het ongeluk. Een bestuurster uit Willemstad botst vol tegen de gevel van de overburen aan. "Ze wilde hier even een bloemetje halen en parkeerde de auto aan mijn kant van de straat. Maar bij het insteken raakte ze een andere auto en daar schrok ze van", legt Bert uit.

"Het was een elektrische auto en in haar schrik trapte ze op het gaspedaal", gaat Bert verder. "Die elektrische auto's tegenwoordig zijn dan gelijk een projectiel. Ze schoot zo tegen de gevel van de overkant aan." De vrouw van Bert belt snel 112 en hij snelt naar de overburen toe.

Zonder kleerscheuren

Het echtpaar dat tegenover Bert woont was thuis toen de auto tegen de gevel botste. "De overbuurvrouw zat even tv te kijken in haar stoeltje bij het raam. Die was helemaal hoteldebotel. Haar man was nog boven. Ik wist niet zo snel wat ik moest doen. Welke vrouw had de meeste hulp nodig?"

Gelukkig hadden beide vrouwen niet direct medische hulp nodig. Toch had dat maar weinig gescheeld volgens Bert. "Bij de botsing viel er een groot stuk glas naar binnen. Gelukkig heeft die de buurvrouw niet geraakt." Ook de bestuurster komt er zonder kleerscheuren vanaf. "Maar ze was wel erg geschrokken", zegt Bert.

Volgens Bert is het echtpaar nu naar hun dochter die ook in Zevenbergen woont. Ze mochten namelijk niet direct terug het huis in. De brandweer onderzocht of er instortingsgevaar was. "Ik vind het heel erg voor die mensen. Ze hadden oud en nieuwplannen met familie en kennissen bij hun thuis. Dat kan nu niet doorgaan."