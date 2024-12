Drukte bij vuurwerkwinkels Brabant: 'Met oudjaar zijn we ongehoorzaam'

Topdrukte bij vuurwerkwinkels in Brabant, waar de liefhebbers vanaf zaterdag weer terecht kunnen voor hun portie siercakes, compoundboxen en grondbloemen. Sommige liefhebbers tasten flink in de portemonnee en kopen voor honderden, of soms zelfs enkele duizenden in. "Mijn familie komt er speciaal voor naar ons."

"Siervuurwerk, knalpakketjes voor de jongeren en hele mooie compounds. Het wordt allemaal verkocht", zegt vuurwerkverkoopster Marta van De Loods Vuurwerk in Vught. Gemiddeld besteden mensen volgens haar voor honderd tot honderdvijftig euro per persoon. "Voor dat bedrag heb je ook wel iets moois", verzekert ze.

In Nederland mag in principe alleen de laatste drie dagen van het jaar vuurwerk verkocht worden. Dit jaar start die verkoop een dagje eerder, omdat op zondag geen vuurwerk over de toonbank mag.

Ongelukken

Toch wordt al langer geknald. Illegaal vuurwerk, aldus Marta. "Vervelend, want dat illegaal vuurwerk zorgt voor ongelukken. Dat terwijl wij bij verkoop zelfs uitgebreide afsteekinstructies geven en mensen ook adviseren geen alcohol te drinken. En als er met het illegale vuurwerk iets gebeurt, worden wij daar als vuurwerkwinkel onterecht toch op aangekeken."

In verschillende steden geldt dit jaar een vuurwerkverbod, maar in Vught mogen de mensen nog knallend het nieuwe jaar in. "Hopelijk houden we deze traditie nog jaren vol."

Vuurwerkverbod Tilburg

In Tilburg is dat anders. Daar mag wel vuurwerk verkocht worden, maar niet afgestoken worden. Toch schuift een Tilburger dozen vol zijn kofferbak in. "Voor duizend euro. Met oudjaar zijn we burgerlijk ongehoorzaam", vertelt hij. "Mijn familie komt speciaal voor het vuurwerk. Het verbod is vorig jaar ook niet gehandhaafd. Ik zou ook niet weten hoe de politie dat moet doen."

Een andere man heeft net voor zevenhonderd euro drie grote dozen gekocht. Hij mag het wel legaal afsteken, want hij woont in Gorinchem. "We komen hier al vijf jaar. Het vuurwerk is hier mooier dan bij ons en goedkoper, het scheelt snel 200 euro."

