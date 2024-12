Vandaag kon iedereen met een instrument in de Sint-Jan spelen

Een kerstconcert waarbij iedereen die een instrument bij zich heeft, mee mag doen. Daar kon je zaterdagmiddag getuige van zijn in de Sint-Jan in Den Bosch. Voor de derde keer vond daar Muziek bij de Kerststal plaats. En dan is af en toe een valse noot helemaal geen probleem: "Het gaat niet om het resultaat, maar om het samen musiceren."

Het concert wordt georganiseerd door Bossche muziekvereniging de Stadspijpers. Naast de pijpers treden ook andere gezelschappen op. Het slotstuk is bijzonder: bij deze uitvoering van vijf kerstliederen mag iedereen die wil en een instrument bij zich heeft meedoen.

Samen spelen

'Een klein muziekaal feestje', zo noemt Willem Gerritsen van de Stadspijpers het. En de uitnodiging aan iedereen die maar wil om mee te komen spelen mogen we letterlijk nemen. "Er is voor iedereen plaats in deze herberg", vertelt hij. Hoe hij er voor zorgt dat iedereen straks in de maat speelt? "Ik ga er vanuit dat dat niet echt gaat lukken, maar we doen ons best om er iets moois van te maken!" Uit de volle repetitieruimte stijgt gelach op.

De groep muzikanten is divers, maar ze delen volgens Gerritsen één ding: "Dit zijn allemaal liefhebbers, het gaat om het gevoel van samen spelen." En het verbindende aspect is daarbij net zo belangrijk als het eindresultaat. "Het gaat niet om het resultaat, maar om het samen musiceren. En je hoort het, er is al een heel groot verschil tussen het begin en het einde. De muzikanten vinden elkaar al spelend."

'Muziek verbindt'

Die muzikanten komen soms van ver. Een vrouw uit Nieuw Lekkerland (Zuid-Holland) had de reis er graag voor over. "Ik kreeg een appje van een kennis van de lagere school, ze zei: 'kom je ook?'" Een filmpje van een eerdere editie trok haar over de streep. Zaterdagmiddag in de Sint-Jan voelt ze zich helemaal thuis. "Het gaat heel goed, het gaat vanzelf. Muziek verbindt."

Ook het publiek waardeert de muzikale middag. "Ik ben speciaal hiervoor naar de Sint-Jan gekomen, ik ben heel trots" vertelt een vrouw. "Het is een groot genot, ik kan het niet anders zeggen." Een man die een paar bankjes verderop zit vult aan: "Dit is uniek, ik ben zelf ook amateur, ik had hier best tussen kunnen staan!"