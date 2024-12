Politie: 'Deze vier jongens vernielden gloednieuwe uitkijktoren'

De uitkijktoren in Riethoven in de gemeente Bergeijk is vernield door vier jongeren. De jongens hebben een tijd geleden - op donderdag 7 november - zwaar vuurwerk afgestoken waardoor de toren beschadigd is. De politie is op zoek naar de jongeren en heeft daarom camerabeelden verspreid waarop ze herkenbaar te zien zijn.

Het incident vond al meer dan een maand geleden plaats. Geen van de jongens heeft zich tot dusver gemeld, waardoor de politie genoodzaakt is om de camerabeelden te delen. De politie plaatst de beelden op Instagram:

