Politie denkt te weten wie jongens zijn die uitkijktoren vernielden

De politie denkt te weten wie de vier verdachten zijn die in november een uitkijktoren in Riethoven hebben vernield. Ze kreeg verschillende tips nadat ze zaterdag camerabeelden plaatsten van vier jongeren die de toren zouden hebben vernield.

Op de beelden was te zien dat vier jongeren op 7 november over de trap van de toren naar beneden kwamen met vuurwerk bij zich.

De jongens waren duidelijk herkenbaar in beeld en dat zorgde volgens de politie voor veel reacties en tips. "We hebben diverse tips gekregen die we nu verder gaan uitlopen en hebben zicht op verdachten", schrijft ze op Instagram.

Nog geen aanhoudingen

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het filmpje inmiddels is verwijderd omdat er ook namen zijn genoemd van mogelijke verdachten. "Dan is er geen meerwaarde om de beelden te tonen."

De woordvoerder laat weten dat er tot dusver nog niemand is aangehouden.

De toren is nog gloedjenieuw. In juni werd de uitkijktoren pas officieel voor publiek geopend. Bovenop de houten toren met wenteltrap in het bosgebied Einderheide kunnen bezoekers op 26 meter hoogte uitkijken over de wijde omgeving.